Казанский пороховой завод начал рассылать горожанам СМС с приглашениями на работу
Жители столицы Татарстана стали получать СМС от Казанского порохового завода. Предприятие предлагает местным жителям устроиться на работу, убедился корреспондент «Реального времени».
В сообщении сказано, что на завод готовы брать сотрудников как с опытом работы, так и без него. Платить обещают от 68 тысяч рублей и соцпакет.
Предприятие предупреждает: работать придется полный рабочий день. Устраивать на работу будут официально.
Завод основан в Казани в 1788 году. Изначально в нем были пять бегунных фабрик. В течение первого года они произвели 5 486 пудов черного пороха — пушечного, мушкетного и винтовочного. С началом Первой мировой войны Казанский пороховой завод стал развивать производства в полной мере, а в 1915 году решено было капитально переустроить завод, усилив мощность завода до 480 000 пд пороха в год, или до 40 000 пд в месяц.
Завод известен и тем, что на его территории происходили разные ЧП. Один из самых громких инцидентов случился в августе 1917 года.
В конце января «Реальное время» писало о планах казанского предприятия нарастить производство нитратов и порохов. О программе реконструкции и технического перевооружения старейшего завода в России — материал «Реального времени».
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии