Казанский пороховой завод начал рассылать горожанам СМС с приглашениями на работу

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Жители столицы Татарстана стали получать СМС от Казанского порохового завода. Предприятие предлагает местным жителям устроиться на работу, убедился корреспондент «Реального времени».

В сообщении сказано, что на завод готовы брать сотрудников как с опытом работы, так и без него. Платить обещают от 68 тысяч рублей и соцпакет.

Предприятие предупреждает: работать придется полный рабочий день. Устраивать на работу будут официально.

realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов (архив)

Завод основан в Казани в 1788 году. Изначально в нем были пять бегунных фабрик. В течение первого года они произвели 5 486 пудов черного пороха — пушечного, мушкетного и винтовочного. С началом Первой мировой войны Казанский пороховой завод стал развивать производства в полной мере, а в 1915 году решено было капитально переустроить завод, усилив мощность завода до 480 000 пд пороха в год, или до 40 000 пд в месяц.

Завод известен и тем, что на его территории происходили разные ЧП. Один из самых громких инцидентов случился в августе 1917 года.

В конце января «Реальное время» писало о планах казанского предприятия нарастить производство нитратов и порохов. О программе реконструкции и технического перевооружения старейшего завода в России — материал «Реального времени».

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Айрат Назипов