Минтранс России доработал поправки о запрете превышения средней скорости

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минтранс России доработал проект изменений в Правила дорожного движения (ПДД), которые вводят понятие «средняя скорость» и запрещают ее превышать между несколькими камерами. Проект готовят к межведомственному согласованию, пишет «Коммерсантъ».

Еще в августе под средней скоростью в министерстве предложили считать «значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости, ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».

Ведомство предлагает ввести в действие поправки не 1 марта, как планировалось изначально, а полугодом позже — 1 сентября 2024 года.

Проект уже поддержали в Минэкономразвития России. Также положительно о поправках высказались власти Татарстана, Дагестана, Московской, Вологодской и Смоленской областей, а также Краснодарского края и Хабаровского края.

realnoevremya.ru/Владимир Васильев (архив)

— Существующий в настоящий момент точечный контроль мгновенной скорости не позволяет исключить правонарушения на протяженных участках автодорог. В результате водители в зоне действия камер двигаются «в стиле «торможение — разгон», чтобы не получать штрафов, — сообщили в пресс-службе министерства.

Штрафовать за превышение средней скорости перестали еще в 2021 году. Тогда Верховный суд России посчитал, что нельзя указывать часть дороги, а не конкретное место, в качестве места совершения правонарушения.

В октябре прошлого года раис Татарстана Рустам Минниханов призвал вернуться к контролю за превышением скоростного режима, который фиксируется на участке дороги между двумя камерами. Он отметил, что после того как отменили среднюю скорость, на трассах «появилось напряжение».

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Айрат Назипов