Минниханов призвал подумать о возвращении контроля средней скорости на дорогах

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов призвал вернуться к контролю за превышением скоростного режима, который фиксируется на участке дороги между двумя камерами. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

— Жизнь людей — это самое главное. Но после того, как отменили среднюю скорость, на трассах мы видим напряжение. Просили бы вернуться к данному вопросу и принять решение по установлению средней скорости на наших дорогах, — отметил Минниханов.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На прошлой неделе в Госавтоинспекции Татарстана сообщили, что на дорогах республики до конца 2022 года планируют установить еще 88 приборов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Увеличение количества приборов фотовидеофиксации нарушений ПДД предусмотрено национальным проектом «Безопасные и качественные дороги» и подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в РТ на 2014—2025 годы».



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Татьяна Леухина