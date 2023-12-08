В Казани отец незаконно вывез ребенка в Таиланд — дело взял на контроль глава Следкома России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ходе проверки уголовного дела по факту возможного нарушения прав ребенка в Татарстане, сообщили в пресс-службе ведомства.

В эфире одной из телепередач федерального телевидения жительница Казани поделилась своей историей о том, как в августе ее бывший муж увез их общего сына в Таиланд.

Жительница Казани добавила, что помимо этого он забрал у нее имущество, а сотрудники полиции отказали в возбуждении уголовного дела.

Следственными органами СКР по Татарстану возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство). Однако прокуратура отменила решение. В настоящее время следственное управление по Татарстану обжалует его.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о ходе расследования уголовного дела.

В конце ноября сообщалось, что в Татарстане отец мог незаконно вывезти сына за пределы России, несмотря на то, что было вынесено решение суда, определяющее место жительство ребенка с матерью. Александр Бастрыкин взял дело на свой контроль.



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Илина Хакимова