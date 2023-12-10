Доходы санаториев Татарстана выросли почти до 4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — октябрь 2023 года доходы санаторно-курортных организаций Татарстана от предоставляемых услуг без учета НДС, акцизов и аналогичных платежей, составили 3,96 млрд рублей. Такие данные опубликовал Росстат.



По размеру доходов санаториев Татарстан по итогам 10 месяцев находится на втором месте в Приволжском федеральном округе. Лидером стал соседний Башкортостан — 5,5 млрд рублей.

Следом идет Пермский край (3 млрд рублей), Самарская область (2,2 млрд), Удмуртия (1,34 млрд), Кировская область (1,238 млрд) и Чувашия (1,04 млрд). В остальных регионах Приволжского федерального округа доходы санаториев по итогам января — октября не превысили миллиарда рублей.

В целом санаторно-курортные организации ПФО за 10 месяцев 2023 года заработали 22,2 млрд рублей. Минимальный доход среди его регионов зафиксировали в Мордовии — 234,5 млн рублей, следует из данных Росстата.

Напомним, за январь — октябрь 2023 года в санаторно-курортных организациях Татарстана побывали 130,8 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 17 тысяч.



По количеству гостей санаториев Татарстан занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе. Республика уступает Башкортостану, где за десять месяцев побывали 201,5 тысячи человек.



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Татьяна Демина