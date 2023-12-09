Число отдыхающих в санаториях Татарстана выросло на 17 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — октябрь 2023 года в санаторно-курортных организациях Татарстана побывали 130,8 тысячи человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 17 150 клиентов, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.



По количеству гостей санаторно-курортных организаций Татарстан по-прежнему занимает 2-е место в Приволжском федеральном округе. Республика уступает соседнему Башкортостану, где за 10 месяцев побывали 201,5 тысячи человек.

Топ-3 в ПФО по количеству отдыхающих в санаториях по итогам января — октября 2023 года замкнул Пермский край — 110 тысяч. В остальных регионах округа число клиентов таких организаций не превысило 100 тысяч.

Минимальное количество клиентов санаториев среди субъектов ПФО по итогам десяти месяцев зарегистрировали в Мордовии и в Марий Эл. Их насчитали 13,7 тысячи и 22,6 тысячи соответственно, следует из данных Росстата.

Напомним, за январь — сентябрь 2023 года в татарстанских санаториях зарегистрировали 115 964 клиента. Это на 15,5%, или почти на 15,6 тысячи отдыхающих больше, чем за три квартала прошлого года.



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Татьяна Демина