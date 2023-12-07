Отказались от организации новогоднего корпоратива лишь 5% российских компаний

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Передумали проводить новогодний корпоратив, чтобы сократить издержки, лишь 5% работодателей в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование компании Get experts.

Подавляющее большинство представителей компании — 75% — заявили, что их сотрудников ждет совместное празднование Нового года. В декабре проведут корпоратив в ресторане или другом месте вне офиса 58% работодателей, в офисе — 10%. В январе организуют праздник в ресторане 6% респондентов. Корпоратив в офисе ждет в начале 2024 года всего 1% опрошенных компаний.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

О том, что каждый отдел организует празднование самостоятельно, рассказали 11% работодателей. 10% сотрудников еще не знают, состоится ли корпоратив. Приняли решение отказаться от такого мероприятия в целях экономии всего 4% предприятий и организаций.

Напомним, подавляющее число российских работодателей — 86% — планируют делать подарки на Новый год сотрудникам и/или их детям. Подготовить презенты для детей своих работников собираются 41% предприятий и организаций. Самих сотрудников ждут подарки от 18% компаний. А более четверти работодателей — 27% — предпочитают радовать и персонал, и подрастающее поколение.

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Галия Гарифуллина