Рустам Минниханов обсудил с президентом Молодежного форума ОИС новые совместные инициативы

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился в Казани с президентом Молодежного форума Организации исламского сотрудничества Тахой Айханом. Они обсудили новые совместные инициативы.

Рустам Минниханов заявил о важности работы в рамках Молодежного форума ОИС. Помимо совместных инициатив он обсудил с Тахой Айханом дальнейшее взаимодействие и развитие связей в сфере молодежной политики.

Также Рустам Минниханов обратил внимание, что в следующем году столица Татарстана примет множество международных событий — саммит БРИКС, «Игры будущего» и KazanForum. По его мнению, в этих мероприятиях «может быть использована молодежная составляющая», сообщает пресс-служба раиса Татарстана.

Вопросы дальнейшего сотрудничества и укрепления отношений на молодежном уровне Рустам Минниханов обсуждал с Тахой Айханом в конце августа 2023 года. Раис Татарстана заявил, что молодежная политика — приоритет для развития человеческого капитала как в республике, так и в целом в России.

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Татьяна Демина