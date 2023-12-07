Михаил Пиотровский: «В центре «Эрмитаж-Казань» сформировался очень креативный коллектив»

Фото: realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский ответил на вопрос «Реального времени» о возможности влияния жителя Казани на выбор темы выставки в центре «Эрмитаж-Казань». В эти минуты он проводит ежегодную пресс-конференцию.

— Сейчас есть общая стратегия эрмитажных выставок. Эта большая миссия Эрмитажа, которая осуществляется во всех выставочных залах Эрмитажа, в том числе «Эрмитаж-Казань». У нас есть направления: музейная история Российской империи, выставки «Дети императоров», «Екатерина первая в Екатеринбурге» и сейчас выставка Александра Македонского в Казани. Мы всегда координируемся. Для Казани всегда были интересны империи кочевников, делали «Золотую орду», — рассказал он нашему изданию.

Пиотровский рассказал, что организаторы всегда обсуждают темы предстоящих выставок, исходя из интересов местной публики.

realnoevremya.ru/Радиф Кашапов

— В разных местах работают разные команды с разными направлениями креативности. В наших центрах сейчас проводятся эксперименты. В Казани сейчас сформировался очень креативный коллектив. У них много придумок, например как сделать экспозицию Александра Македонского интереснее для детей, но не слишком. Там все действительно прекрасно устроено. Запахи разные подбираются, — объяснил собеседник.

В ноябре Татарстан намеревался выделить из бюджета 24 млн рублей на выставку «Не верь глазам своим». Иллюзии в искусстве» из собрания Государственного Эрмитажа. Выставку планировалось организовать в Казанском Кремле при участии Императорского фарфорового завода Санкт-Петербурга.



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Айрат Назипов, Радиф Кашапов