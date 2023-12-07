Турпоток в загородных объектах отдыха в Татарстане в 2023 году вырос на треть

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Турпоток в загородных объектах отдыха в Татарстане в 2023 году вырос на 33%. Об этом заявила руководитель Дирекции по природным территориям Фонда «Институт развития городов РТ» Оксана Саргина в рамках итогового регионального форума «Как развивать загородную индустрию в регионе».

— Нам предоставили информацию 22 объекта из 43. Порядка 70 тысяч гостей они приняли в этом году. Рост более 30 процентов к прошлому. Средняя загрузка составила 51 процент. 484,8 млн рублей дополнительных инвестиций от предпринимателей. На данный момент 1 500 запросов от предпринимателей на открытие новых объектов, — рассказала Саргина.

Руководитель дирекции напомнила, что в уходящем году отмечен двукратный рост глэмпингов, кемпингов и загородных мини-отелей в республике.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

Среди самых ярких проектов Саргина отметила «Голубые озера» и «Камское устье». В ближайшее время начнется благоустройство горы Соколка в Верхнеуслонском районе.

— Инвестиционные лоты дошли до стадии максимальной готовности, — заявила она.

Еще 15 новых объектов загородного отдыха откроются в следующем году. Тем не менее Саргина прогнозирует снижение темпов в этот период.

— Не стоит ожидать такого же бурного развития в следующем году. Количество новых объектов и проектов будет меньше. Такого объема федеральных денег уже не будет. К примеру, в перечне получателей грантов модульные дома не фигурируют, — предупредила Саргина.

Татарстан за январь — октябрь 2023 года посетили 3 371 087 человек. Это на 9,3 тысячи туристов больше, чем за аналогичный период прошлого года. До этого в Татарстане на протяжении нескольких периодов наблюдалось снижение турпотока. Например, по итогам января — сентября 2023 года он упал по сравнению с девятью месяцами прошлого года на 2,2%, а по итогам января — августа сократился на 1,96%.



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Галия Шакирова