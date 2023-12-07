В Бурятии при взлете грузового самолета Ту-204 загорелся двигатель

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Левый двигатель самолета Ту-204 загорелся при взлете в аэропорту города Улан-Удэ в Бурятии. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава республики Алексей Цыденов.

— В аэропорту Байкал при взлете грузового самолета Ту-204 авиакомпании «Авиастар-ТУ» загорелся двигатель. Самолет совершил посадку. Пострадавших нет, — написал он.

Бурятская транспортная прокуратура организовала проверку. Выяснилось, что борт направлялся в Китай. В самолете находились 5 членов экипажа, пострадавших нет. Пожар удалось потушить.

В апреле самолет авиакомпании Flydubai загорелся при взлете в аэропорту Катманду. Один из двигателей самолета был охвачен огнем. В итоге пилот взял ситуацию под контроль. Самолет не стал совершать экстренную посадку и направился в Дубай.

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Айрат Назипов