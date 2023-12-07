Второй месяц в России уменьшается спрос на электромобили

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За ноябрь текущего года в России было продано 1,7 тысячи новых электромобилей. Такие данные приводит «Автостат».

В сентябре 2023 года россияне приобрели рекордное количество электромобилей — их количество составило 1 757. В октябре было реализовано 1 713 экземпляров, а в ноябре — 1 702 машины. В то же время аналитики отмечают, что в конце этой осени, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, было продано в 4,5 раза больше электромобилей.

Самым популярным брендом таких машин у жителей России оказался Zeekr (было реализовано 650 штук). Вторую и третью строчку рейтинга заняли Evolute (249 штук) и Volkswagen (206 штук) соответственно. Также в пятерку наиболее востребованных марок электромобилей вошли «Москвич» (127 штук) и Tesla (67 штук).

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Чаще всего россияне приобретали модель Zeekr 001 (463 штуки). Также они останавливали выбор на Evolute i-PRO (226 штук). Тройку лидеров замыкает Volkswagen iD.4 (134 штуки). Четвертое и пятое места рейтинга достались моделям Zeekr X (129 штук) и «Москвич 3е» (127 штук). Последний попал в топ-5 впервые.

В России объем продаж электромобилей за январь — ноябрь текущего года составил более 12,1 тысячи экземпляров. Это почти в пять раз превышает показатель за первые 11 месяцев 2022 года.

Напомним, в третьем квартале этого года татарстанцы приобретали подержанные электрокары на 223,1% чаще, чем в аналогичном периоде 2022 года. Наибольшей популярностью пользовалась модель Zeekr 1.

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Галия Гарифуллина