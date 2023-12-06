Госдума приняла закон о праве президента вводить управление имуществом лиц из недружественных стран

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

В третьем, окончательном чтении Госдума одобрила законопроект, который закрепляет право президента России вводить временное управление в отношении имущества, которое принадлежит лицам из недружественных стран. Об этом сообщает ТАСС.

Принятый документ позволяет лидеру России устанавливать особый порядок для сделок российских граждан и юридических лиц с гражданами и компаниями из недружественных государств, либо контролируемых недружественными государствами. Например, вводить временное управление в отношении находящегося на территории России движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юрлиц, имущественных прав, которые принадлежат лицам недружественных иностранных государств.

Также президент сможет вводить особый (специальный) порядок обращения взыскания на денежные средства, ценные бумаги и иное имущество, а также особый порядок исполнения обязательств перед лицами из недружественных государств для России, ее субъектов, муниципальных образований и резидентов.

Соответствующие нормы вступят в силу со дня официального опубликования. Их будут применять к правоотношениям, которые возникли 24 февраля 2022 года и позже.



В августе в Минфине заявили, что частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России. В министерстве указали, что страны Запада с 2022 года в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России.

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Галия Гарифуллина