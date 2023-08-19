Минфин: приостановка налоговых соглашений с недружественными странами продлится до восстановления прав России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до восстановления нарушенных прав России. Такое заявление опубликовано на сайте Минфина.

В министерстве указали, что страны Запада с 2022 года в одностороннем порядке вводят экономические ограничительные меры в отношении России. В том числе в феврале этого года страну включили в черный список ЕС. Одновременно отмечается неисполнение отдельных положений налоговых соглашений недружественными странами.

— В сложившихся условиях Россия не могла продолжать применять соглашения в одностороннем порядке. Венская конвенция о праве международных договоров допускает такую форму, как приостановка соглашений, в том числе их отдельных положений, если права другой страны были нарушены. Предусмотренная указом частичная приостановка налоговых соглашений с недружественными странами будет действовать до тех пор, пока права российской стороны не будут восстановлены либо соглашения не будут денонсированы, — сказано на сайте.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Еще 8 августа президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому приостанавливается действие ряда налоговых соглашений с недружественными государствами. Согласно документу, приостанавливается действие отдельных положений соглашения об избежании двойного налогообложения — речь идет о соглашениях, затрагивающих доходы на имущество. Соглашения приостанавливаются до «устранения иностранными государствами допущенных ими нарушений законных экономических и иных интересов РФ, прав ее граждан и юридических лиц».

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Айрат Назипов