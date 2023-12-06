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Памятник Иосифу Сталину в челнинской школе «отметил» первую годовщину

14:29, 06.12.2023 7
Памятник Иосифу Сталину в челнинской школе «отметил» первую годовщину
Фото: realnoevremya.ru

Памятник Иосифу Сталину в челнинской семейной школе «Смеем мечтать» отметил свою первую годовщину. Скульптура была установлена в декабре 2022 года.

Как убедился корреспондент «Реального времени», памятник вождю все еще стоит во дворе школы. По случаю годовщины наша редакция решила связаться с директором учебного заведения Максимом Евтешиным. Однако руководитель «Смеем мечтать» отказался давать комментарии по этому поводу.

— Комментариев не будет, — кратко ответил Евтешин и повесил трубку.

Напомним, что установка памятника Сталину вызвала широкий общественный резонанс. Как говорил в прошлом году руководитель школы, композиция была возведена в целях поднятия интереса учащихся к истории. Он отмечал, что за период правления Иосифа Сталина в СССР ежегодно снижались розничные цены, построили больше 1500 крупнейших индустриальных объектов и первую в мире атомную электростанцию, а также обеспечили население бесплатным жильем, образованием и медициной.

realnoevremya.ru/Максим Евтешин

— Пусть подрастающее поколение видит пример того, что данные достижения были возможны в нашей стране, верят и пробуют повторить и превзойти все благие свершения сталинской эпохи, — высказался тогда директор.

Позже даже появилась информация в СМИ, что якобы в школу с проверкой приходила прокуратура, так как у учебного заведения нет лицензии. Однако представители надзорного ведомства опровергли информацию о проверках.

Ситуацию вокруг скульптуры прокомментировал также и глава республиканского Минобра Ильсур Хадиуллин. Он заявил, что решение об установке памятника всегда остается за учредителем учебного заведения.

realnoevremya.ru

— Мы имеем право проводить проверки после того, как они заявятся на лицензирование. И то только после согласования с прокуратурой.

Он также подчеркнул, ученики школ, работающих без соответствующей лицензии, не будут иметь легитимного среднего образования. Министр назвал проблемой открепление учеников от государственных школ и поступление в частные.

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Александр Зарипов
ОбществоИсторияКультура Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 06 дек
    Он для них отец родной.
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  • Анонимно 06 дек
    хороший памятник, красивый
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    Анонимно 06 дек
    Кровавого карлика Ежова не хватает для задушевной беседы
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    Анонимно 06 дек
    Ничего хорошего. Фильм "Покояние" посмотри.
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    Анонимно 06 дек
    с точки зрения искусства - да, памятник не плох
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  • Анонимно 06 дек
    Опять рябой семинарист к детям пристает? Пусть расскажут школьникам, что стало с родителями бурятской девочки на его руках - Гели Маркизовой, со знаметитого фото агитпрома. Ее отца арестовали, расстреляли в 1938 г., обвинили "в участии контрреволюционной панмонголисткой организации и диверсионной работе по приказам японской разведки", а ее мать, после расстрела отца, арестовали, посадили сначало в тюрьму на 1 год, потом сослали в Туркестан, где и убили.
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  • Анонимно 06 дек
    Выделите путёвку на Калыму, пусть мечтает.
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