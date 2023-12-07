С наступлением холодов у татарстанцев вырос интерес к кино

Фото: realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

С наступлением осени жители Татарстана стали уделять фильмам и сериалам на 18% больше времени, чем летом. Об этом свидетельствуют результаты исследования онлайн-кинотеатра Kion.

В течение осеннего сезона время, которое респонденты уделяли кино, увеличилось на 18%. Смотреть видеоконтент на телевизорах, компьютерах и ноутбуках опрошенные стали на 23% дольше, утверждают аналитики.



Лидером рейтинга наиболее интересных участникам исследования сериалов стала российская «Почка 2». Второе место по популярности досталось турецкой мелодраме «Постучись в мою дверь». На третьей строчке рейтинга расположился отечественный комедийный сериал «Вика-ураган». Также в топ-5 вошли еще две ленты российского производства: любовная комедия «Честный развод» и драма «Жизнь по вызову 2».

По данным аналитиков, любимым жанром зрителей стала комедия. Звание самой популярной у жителей Татарстана актрисы досталось Любови Аксеновой: сериалам, в которых она снималась, жители республики этой осенью уделили наибольшее количество времени.

Напомним, вернувшись с работы, регулярно выделяют время на хобби более трети жителей России — 38%. Не успевают на постоянной основе заниматься любимым делом 43% граждан. У каждого десятого участника исследования пока нет хобби, но он хотел бы его иметь. Не получается выбрать увлечение у 9% россиян.

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Галия Гарифуллина