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«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком»

20:10, 03.12.2023
«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком»
Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Казанский «Ак Барс» победил нижнекамского «Нефтехимика» в «Татнефть Арене». Матч завершился со счетом 4:0.

Два гола забил Артур Галимов. Еще две шайбы забросил Райли Барбер.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

5 декабря подопечные Зинэтулы Билялетдинова сразятся с ХК «Северсталь».

28 ноября «Ак Барс» уверенно переиграл тольяттинскую «Ладу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).

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Галия Гарифуллина
СпортХоккей Татарстан
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