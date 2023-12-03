«Ак Барс» одержал победу над «Нефтехимиком»
Казанский «Ак Барс» победил нижнекамского «Нефтехимика» в «Татнефть Арене». Матч завершился со счетом 4:0.
Два гола забил Артур Галимов. Еще две шайбы забросил Райли Барбер.
5 декабря подопечные Зинэтулы Билялетдинова сразятся с ХК «Северсталь».
28 ноября «Ак Барс» уверенно переиграл тольяттинскую «Ладу» в матче Фонбет чемпионата КХЛ. Матч завершился со счетом 2:0 (0:0, 2:0, 0:0).
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