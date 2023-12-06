Количество выданных в Татарстане ипотечных кредитов за год выросло на 67%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В 2023 году татарстанцы брали ипотечные жилищные кредиты на 67% активнее, чем год назад. Об этом сообщают эксперты «Циан.Аналитики».

За первые десять месяцев текущего года жители республики взяли 59,9 тысячи кредитов на жилье. Это на 67% превышает показатель за аналогичный период прошлого года, когда количество выданных татарстанцам ипотек составило 35,8 тысячи. Динамика выданных за последние два года кредитов равна 9% — в 2021-м в республике оформили 54,8 тысячи займов.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Россиянам за январь — октябрь этого года выдали 1,65 млн жилищных кредитов. На первичном рынке граждане оформили 521 тысячу кредитов, на вторичном — 1,13 млн. Всего в 2023 году жители страны взяли на 61% ипотек больше, чем за первые десять месяцев прошлого года, и на 6% — чем за такой период 2021-го.

Напомним, в Татарстане по итогам октября совершили 11,4 тыс. сделок по купле-продаже жилья, что на 8,1% меньше показателя сентября, когда было совершено 12,4 тыс. сделок. В Казани 4,2 тыс. договоров заключили с использованием банковской ипотеки — в это число входят договоры на покупку земельных участков.



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Галия Гарифуллина