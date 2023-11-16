В Татарстане по итогам октября совершили 11,4 тысячи сделок по купле-продаже жилья

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В Татарстане по итогам октября совершили 11,4 тыс. сделок по купле-продаже жилья, что на 8,1% меньше показателя сентября, когда было совершено 12,4 тыс. сделок, следует из данных Росреестра по республике.



В Казани 4,2 тыс. договоров заключили с использованием банковской ипотеки — в это число входят договоры на покупку земельных участков.

В республике за прошлый месяц официально зарегистрировано 11,5 тыс. сделок купли-продажи земельных участков, в Казани — 1,5 тыс.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В октябре 2023 года в Татарстане зарегистрировали более 24 тысяч договоров купли-продажи недвижимости, что почти на 30% больше аналогичного периода прошлого года (18,5 тысячи договоров). Всего за 10 месяцев этого года Росреестром республики зарегистрировано на все виды объектов недвижимости (ИЖС, земельные участки, жилые и нежилые помещения) около 195 тысяч сделок.

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Маргарита Головатенко