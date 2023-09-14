В Татарстане замене подлежит почти треть инженерных сетей в сфере ЖКХ

Фото: скриншот realnoevremya.ru трансляции

В Татарстане на сегодняшний день в сфере жилищно-коммунального хозяйства замене подлежат около 30% инженерных сетей. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов, оглашая ежегодное послание Государственному совету РТ о внутреннем и внешнем положении региона.



— Наша задача — обеспечить эффективную реализацию федеральной программы по модернизации систем коммунальной инфраструктуры, которая была запущена по поручению президента страны, — заявил он.

Рустам Минниханов поручил Кабмину Татарстана проработать вопрос о сохранении объемов федерального финансирования для региона.



Смотрите рестрим прямой трансляции послания на телеканале ТНВ в аккаунтах «Реального времени» в RUTUBE, «ВКонтакте» и YouTube. Главные тезисы, озвученные раисом Татарстана, — в ленте новостей интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина