Владимир Путин поручил принять решение по амнистии некоторых категорий женщин

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Владимир Путин поручил принять решение по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы за ненасильственные преступления. Об этом он заявил в ходе общения с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), сообщает «РИА Новости».

Президент согласен с тем, что большие сроки за ненасильственные преступления являются «спорными». Он предложил проработать улучшение законодательства.



Также в России необходимо продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере, чтобы «выявлять эти уродливые явления в деятельности правоохранительных органов», считает Путин.

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Маргарита Головатенко