Президент России призвал продолжить контроль за ситуацией с пытками

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России необходимо продолжить контроль за ситуацией в пенитенциарной сфере, чтобы «выявлять эти уродливые явления в деятельности правоохранительных органов», заявил президент России Владимир Путин.



— Безусловно, нужно контроль за ситуацией в этой сфере продолжить, без всяких сомнений. И выявлять каждый подобный уродливый, если они возникают, уродливые эти явления в нашей пенитенциарной системе, — сказал президент.

По его словам, упущения в этой сфере будут иметь «очень серьезные последствия с точки зрения и единства нашего общества», сообщает «РИА Новости».

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Госдума в феврале 2022 года приняла в первом чтении законопроект, переводящий в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны должностных лиц. Законопроект предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет за подобные действия. В законопроекте дано более детальное и четкое определение пытки. Так, к целям осуществления пыток отнесли запугивание — способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких‑либо действий под страхом пытки. Законопроект был принят в третьем чтении в июне того же года.



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Маргарита Головатенко