Начальник отдела инспекции Госстройнадзора в Татарстане пойдет под суд из-за должностных преступлений

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Начальник отдела №1 Юго-Восточного территориального органа по надзору за строительством и реконструкцией объектов капитального строительства ИГСН Татарстана предстанет перед судом по обвинению в должностных преступлениях, сообщил старший помощник руководителя Следкома по республике Андрей Шептицкий.



СК считает, что в 2008 году при реализации федеральной целевой программы «Жилище» директор одной из фирм заключил с НКО «ГЖФ при Президенте РТ» договор о долевом строительстве жилого дома в Азнакаево. Однако для возведения монолитных железобетонных элементов он использовал бетон, который не совпадал по классу с проектными данными. Так он причинил «ГЖФ при Президенте Татарстана» ущерб на сумму более 14 млн рублей.

Обвиняемый в 2015—2016 годах подписал Акт законченного строительством объекта капитального строительства, зная о нарушениях застройщика. Дом ввели в эксплуатацию. Нарушения застройщика привели к тяжким последствиям: деформировались конструкции, образовались трещины, снизилась несущая способность и ухудшились эксплуатационные свойства. В результате в январе 2023 года дом был признан аварийным и подлежащим сносу.

В суд направлено уголовное дело в отношении обвиняемого в мошенничестве застройщика.

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Маргарита Головатенко