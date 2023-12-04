Курс доллара на Мосбирже превышал 91 рубль впервые с 14 ноября

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Курс доллара на Московской бирже превышал 91 рубль впервые с 14 ноября. Об этом свидетельствуют данные валютных торгов.



По данным на 17.02 мск, доллар рос на 0,68% — до 91,02 рубля. К 17.15 он замедлил рост и находился на уровне 90,98 рубля (+0,64%).

В это же время евро прибавлял 0,63%, демонстрируя повышение до 98,57 рубля.

Как предположил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица, в декабре курс доллара и евро будет колебаться у отметок 90 и 98 рублей соответственно. Если ЦБ повысит ключевую ставку, курсы американской и европейской валют упадут до 88 и 96 рублей соответственно.

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Маргарита Головатенко