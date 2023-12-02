Банк России установил официальный курс доллара на выходные

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Банк России установил официальный курс доллара США на уровне 89,7619 рубля со 2 декабря, следует из данных на сайте финансового регулятора.



По сравнению с 1 декабря официальный курс американской валюты повысился на 1,18 рубля. Также ЦБ поднял официальный курс евро — на 1,0299 рубля, до 97,9126 рубля.

Как предположил кандидат экономических наук, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Перепелица в беседе с «Газетой.Ru», в декабре курс доллара и евро будет колебаться у отметок 90 и 98 рублей соответственно. Ели ЦБ повысит ключевую ставку, курсы американской и европейской валют упадут до 88 и 96 рублей соответственно.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Начальник отдела банков и денежного рынка ИК «Велес Капитал» Юрий Кравченко рассказал «Реальному времени», каким будет курс доллара в декабре. Он считает, что сейчас российская валюта продолжает укрепляться за счет стоимости нефти марки Brent, которая во второй половине ноября достигала отметки $83 за баррель.

— В середине текущего месяца цены на нефть обновляли минимумы с лета, поэтому приток выручки к концу года может сократиться. Если меры по обязательной продаже валюты работают эффективно, то в декабре рубль не заметит сокращения предложения долларов и евро в неналоговый период и как минимум сохранит текущие позиции, занятые за период укрепления с октября, — поделился мнением собеседник.

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Маргарита Головатенко