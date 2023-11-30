В октябре россияне потратили на подержанные автомобили 518 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Траты россиян на подержанные автомобили в октябре текущего года составили 518 млрд рублей. Это на 33,7% больше, чем в середине прошлой осени, сообщают аналитики «Открытия Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) и агентства «Автостат».

В то же время второй месяц подряд продажи автомобилей с пробегом в России падают, отмечают эксперты. Так, в сентябре 2023 года автомобилисты потратили на такие машины на 2,4% больше, чем в октябре. Расходы россиян на подержанные автомобили за январь - октябрь равны 4,84 трлн рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

Приобретая подержанный автомобиль, чаще всего респонденты выбирали транспортное средство от 10 лет и старше. В октябре на них было израсходовано 200,5 млрд рублей (38,7% от общей суммы), что больше, чем в сентябре, когда этот показатель составлял 38,6%. Востребованнее стали машины возрастом до пяти лет: их доля выросла с 30,8% в начале осени до 31,1% в середине. Всего в октябре на них было потрачено 161 млрд рублей. Наименьшую сумму истратили на автомобили в возрасте от 5 до 9 лет — 156,5 млрд рублей. Их доля снизилась с 30,7% в сентябре до 30,2% в октябре.

На подержанные автомобили российского производства респонденты потратили в середине осени 41,6 млрд рублей (+1% к первому осеннему месяцу). В сентябре на них приходилось 7,8% трат, в октябре — уже 8%. Сильнее всего упала популярность японских марок. На б/у автомобили японских производителей россияне израсходовали 172,5 млрд рублей (-3,5% к началу осени). Больше всего денег было потрачено на машины с пробегом европейских брендов — 185,8 млрд рублей (35,9% от всей суммы). Также россияне покупали подержанных «корейцев» на сумму в 76,7 млрд рублей (доля — 14,8%), «американцы» — в 30,9 млрд рублей (6%), «китайцы» — в 10 млрд рублей (1,9%).

Напомним, за январь — октябрь 2023 года в Татарстане выдали автокредитов на общую сумму 45,9 млрд рублей. Она оказалась более чем в два раза больше, чем за первые десять месяцев прошлого года (+108,1%).

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Галия Гарифуллина