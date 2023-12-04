Авиарейс из Нижнекамска до Москвы отложили на 13 часов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По технической причине рейс № SU-1255 из Нижнекамска в Москву авиакомпании «Аэрофлот» задерживается на 13 часов. Самолет должен был отправиться из Татарстана 4 декабря в 11.15, но вылет отложили на следующие сутки, до 00.30.

На рейс зарегистрировано 138 пассажиров. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорт выехал помощник Камского транспортного прокурора. Соблюдение прав пассажиров находится на контроле транспортной прокуратуры, рассказали в пресс-службе ведомства.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обновлено в 16.52:

— Рейс задержан по техническим причинам. На время ожидания пассажирам предоставлено обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами и стандартами «Аэрофлота». Предоставлены напитки и питание, организовано размещение в гостинице для всех желающих, — сообщили «Реальному времени» в пресс-службе «Аэрофлота», уточнив, что пассажирам в качестве компенсации за неудобства начислят мили бонусной программы.

В начале октября рейс №А 4568 Набережные Челны — Минеральные Воды авиакомпании «Азимут» задержали на 6 часов. Вылет отложили с 12.25 до 18.20 в связи с поздним прибытием воздушного судна в аэропорт вылета.

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Айрат Назипов