Департамент Торгово-промышленной палаты Татарстана по Нижнекамскому району получил нового руководителя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Новым руководителем департамента Торгово-промышленной палаты (ТПП) Татарстана по Нижнекамскому району назначен Евгений Борисов. Об этом он написал в своих соцсетях.

— Мое главное желание и цель в этой новой роли — развивать и укреплять взаимодействие между бизнесом и властью. Я глубоко уверен в том, что сотрудничество и партнерство между предпринимателями и государством — это ключевые факторы для успешного развития и процветания нашего района. Я планирую активно пользоваться в своей работе всеми инструментами, которые дает нам Торгово-промышленная палата Республики Татарстан (ТПП РТ), — написал он.

Борисов выразил уверенность в том, что ТПП под его руководством будет представлять и защищать интересы бизнеса перед государственными органами и муниципальными структурами, оказывать поддержку предпринимателям в вопросах развития и регистрации бизнеса, участвовать в создании и поддержке предпринимательских объединений и ассоциаций и так далее.

Евгений Борисов работал начальником отдела по поддержке и развитию предпринимательства исполкома Нижнекамского района.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов