В России хотят сохранить существующий срок службы в армии

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Российские призывники продолжат служить в армии только один год. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Не надо два года служить, в этом нет никакой необходимости. У нас сегодня современный молодой человек в состоянии освоить все воинские специальности максимум за полгода, — цитирует его ТАСС.



Он добавил, что боевая подготовка в войсках спланирована «таким образом, что она имеет полугодовой цикл». По его словам, в течение первого полугодия срочник должен получить специальность, а затем «усовершенствовать навыки применения».

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Сегодня комитет Госдумы по обороне одобрил поправки, которые устанавливают новый призывной возраст срочной службы. Он составит с 18 до 30 лет. Нижний предел призывного возраста не будут повышать до 21 года, как планировалось ранее. Картаполов объяснил это тем, что многие юноши хотят пойти служить в армию с 18 лет.

Напомним, поэтапно увеличить призывной возраст граждан с 18 до 21 года предложил министр обороны России Сергей Шойгу 21 декабря прошлого года.



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Айрат Назипов