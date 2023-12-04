В Татарстане осудили 59-летнего мужчину за гибель двухлетней внучки

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Нурлатский городской суд вынес приговор 59-летнему местному жителю. Его признали виновным в причинении смерти по неосторожности после гибели его двухлетней внучки.

Трагедия произошла еще 2 июля 2023 года. Пожилой мужчина не уследил за девочкой, которая провалилась в колодец, предназначенный для сбора использованного дезинфицирующего раствора. От полученных травм ребенок скончался на месте.

Свою вину подсудимый полностью признал. Ему назначили наказание в виде шести месяцев ограничения свободы, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, девочка гостила у бабушки и на время осталась без присмотра. После ее пропажи родственники долго не могли найти ребенка. Они вызвали полицейских, которые и помогли найти тело девочки.

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Айрат Назипов