Руководитель исполкома Казани поручил ускорить подготовку к саммиту БРИКС

Руководитель исполкома Казани Рустем Гафаров поручил ускорить подготовку к саммиту БРИКС, который пройдет в столице Татарстана в октябре 2024 года.



По его словам, городу предстоит много работы: необходимо заменить инженерные сети, подъемные платформы, отремонтировать дороги, лестницы, кровли, фасады зданий, элементы декора и так далее.

Замруководителя исполкома города Игорь Куляжев назвал в числе первоочередных задач ремонт 12 лестниц. В их числе — лестницы на улицах Волкова, Кави Наджми, возле жилого дома №26 на ул. Вишневского. Необходимо отремонтировать 18 участков дорог. На улицах города планируется разместить почти 5 тысяч многолетних и более 18,5 тысячи однолетних растений.

— Еще одним направлением станет стела на выезде из аэропорта в направлении города. Мы заменим существующую композицию «Казань» высотой два метра, которая находится в аварийном состоянии и имеет непрезентабельный и устаревший вид… В декабре необходимо разработать согласованное эскизное предложение, чтобы своевременно успеть провести торги на проектирование и ее установку, — сказал Куляжев.

Как выяснило «Реальное время», в Казани, которая в 2024 году примет саммит стран БРИКС, планируют провести проектно-изыскательские работы по ремонту объектов, расположенных по маршрутам мероприятия, в том числе возле кремля. На эти цели готовы направить 18,2 млн рублей. Профинансируют работы из бюджета Татарстана. Детали — в нашем материале.

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Маргарита Головатенко