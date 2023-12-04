Утром понедельника пробки в Казани достигли 8 баллов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Утром понедельника, 4 декабря, в Казани наблюдаются 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Самые длинные пробки снова наблюдаются на въездах в город. Так, с Высокой Горы в сторону Казани «красным» на карте отмечен участок дороги почти в 11 км.

Помимо этого, на ул. Азина перед остановкой «Раздольная улица», согласно данным сервиса, произошла авария в правом ряду.

скриншот realnoevremya.ru/«Яндекс. Карты»

Снова сильный затор наблюдается на выезде из деревни Куюки в столицу Татарстана. Там «бордовым» цветом на карте отмечен участок в 5 километров.

Пробка образовалась и на Мамадышском тракте. Движение в сторону Казани затруднено на протяжении почти 4-х км.

В целом по всей Казани наблюдаются пробки. Частично «стоит» пр. Победы. Согласно данным сервиса, перед остановкой «Академия правосудия» произошло ДТП в среднем ряду.



Затруднено движение и на ул. Рихарда Зорге, Юлиуса Фучика, Хусаина Мавлютова, Даурской, Академика Сахарова, Альберта Камалеева, Аделя Кутуя, Гвардейской и Николая Ершова. Также сильные заторы наблюдаются и на ул. Фатыха Амирхана, Мусина, Маршала Чуйкова, Декабристов, Копылова и на Горьковском шоссе.

Татарстанцев предупредили о сильном ухудшении погоды сегодня утром. В Гидрометцентре республики обратили внимание на снежные заносы на дорогах, сильную гололедицу и ухудшении видимости в осадках и метели до 500—1000 метров.

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Илина Хакимова