Татарстанцев предупредили о сильном ухудшении погоды: ожидаются метель, гололедица и сильный ветер

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцев предупредили о сильном ухудшении погоды сегодня вечером, ночью и утром 4 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, в Татарстане, в том числе и в Казани, прогнозируются:

осадки в виде снега, мокрого снега, местами с ледяным дождем (местами сильные ночью и утром);

метель, гололедные отложения, налипание мокрого снега;

сильный ветер порывами до 15—18 м/с;

ухудшение видимости в осадках и метели до 500—1000 метров;

днем туман;

снежные заносы на дорогах, сильная гололедица.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани сегодня облачная погода с прояснениями, местами может идти небольшой снег. Минимальная температура воздуха днем — -7..-9 градусов. Напомним, в Татарстане в первые несколько дней декабря прогнозируется снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать -10 градусов, по ночам они будут опускаться до -15 °С.



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Илина Хакимова