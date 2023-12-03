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Татарстанцев предупредили о сильном ухудшении погоды: ожидаются метель, гололедица и сильный ветер

13:05, 03.12.2023
Татарстанцев предупредили о сильном ухудшении погоды: ожидаются метель, гололедица и сильный ветер
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанцев предупредили о сильном ухудшении погоды сегодня вечером, ночью и утром 4 декабря. Об этом сообщили в Гидрометцентре республики.

Так, в Татарстане, в том числе и в Казани, прогнозируются:

  • осадки в виде снега, мокрого снега, местами с ледяным дождем (местами сильные ночью и утром);
  • метель, гололедные отложения, налипание мокрого снега;
  • сильный ветер порывами до 15—18 м/с;
  • ухудшение видимости в осадках и метели до 500—1000 метров;
  • днем туман;
  • снежные заносы на дорогах, сильная гололедица.
realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Казани сегодня облачная погода с прояснениями, местами может идти небольшой снег. Минимальная температура воздуха днем — -7..-9 градусов. Напомним, в Татарстане в первые несколько дней декабря прогнозируется снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать -10 градусов, по ночам они будут опускаться до -15 °С.

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Илина Хакимова
Общество Татарстан
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