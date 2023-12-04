В Казани сегодня метель и до -7 градусов
В Казани сегодня облачная погода, мокрый снег, местами метель, сообщает Гидрометцентр по Татарстану.
Минимальная температура воздуха днем — от 0 до -7 градусов. Ветер юго-западный 7—12 м/с, местами порывами до 15—18 м/с.
В целом в Татарстане ожидается -1.. +3 градусов. На дорогах заносы и сильная гололедица.
Ноябрь в Казани, несмотря на сильные снегопады, был почти на три градуса теплее нормы. А вот декабрь, напротив, будет холоднее обычного, предупредил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета (КФУ) Тимур Аухадеев. О том, какая погода ждет казанцев в первый месяц зимы, — в материале «Реального времени».
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