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В Челнах потушили пожар на авторынке «Гараж-500»

01:06, 03.12.2023
В Челнах потушили пожар на авторынке «Гараж-500»
Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Пожар на авторынке «Гараж-500» в Набережных Челнах потушили. О ликвидации открытого горения сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану

На данный момент проводится проливка и разборка конструкций.

Информация о возгорании кровли торговых павильонов появилась 2 декабря в 18.37. ГУ МЧС России по Татарстану сообщало, что в помещениях авторынка большая горячая нагрузка.

К тушению пожара привлекли более 130 специалистов и 40 единиц техники. Локализовали его к 22 часам на площади 6,8 тысячи квадратных метров.

Напомним, прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту пожара на авторынке «Гараж-500». На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.

Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, после чего даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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Татьяна Демина
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Происшествия Татарстан
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