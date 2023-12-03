В Челнах потушили пожар на авторынке «Гараж-500»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ГУ МЧС России по Татарстану

Пожар на авторынке «Гараж-500» в Набережных Челнах потушили. О ликвидации открытого горения сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану



На данный момент проводится проливка и разборка конструкций.



Информация о возгорании кровли торговых павильонов появилась 2 декабря в 18.37. ГУ МЧС России по Татарстану сообщало, что в помещениях авторынка большая горячая нагрузка.

К тушению пожара привлекли более 130 специалистов и 40 единиц техники. Локализовали его к 22 часам на площади 6,8 тысячи квадратных метров.



Напомним, прокуратура Набережных Челнов организовала проверку по факту пожара на авторынке «Гараж-500». На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.



Прокуратура совместно с профильными специалистами выяснит причины и обстоятельства случившегося, после чего даст оценку соблюдению требований пожарной безопасности. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

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Татьяна Демина