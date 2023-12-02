Минздрав: пенсионеры составят более четверти населения России к 2025 году

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Доля пожилого населения России к 2025 году составит более четверти, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин.



— С увеличением ожидаемой продолжительности жизни у нас увеличивается доля пожилого населения. Именно эта категория в будущем будет являться участниками системы долговременного ухода, — приводит его слова «РИА Новости».

Камкин отметил, что поддержка нужна в том числе людям с инвалидностью — в этой категории находится 11 млн россиян, что составляет практически 7,5% населения страны.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон об увеличении пенсий неработающим пенсионерам в 2024 году. С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Увеличение пенсий неработающим пенсионерам коснется более 32 млн граждан.

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Маргарита Головатенко