В Казани сегодня снег, туман и до -9 градусов

Фото: realnoevremya.ru

В Казани сегодня облачная погода с прояснениями, местами небольшой снег, сообщает Гидрометцентр по Татарстану.

Минимальная температура воздуха днем — -7... -9 градусов. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный 4—9 м/с, днем местами с порывами до 12 м/с. На дорогах гололедица.

В целом в Татарстане ожидается -5... -10 градусов. В отдельных районах туман.

Напомним, в Татарстане в первые несколько дней декабря прогнозируется снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать -10 градусов, по ночам они будут опускаться до -15°С.

В Казани наблюдаются резкие скачки температур: от плюсовой температуры и дождя до сильного минуса. Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев сообщает: это нормальное явление для декабря. Из-за сезонной циркуляции воздуха республика оказывается то в теплых, то в холодных частях западного циклона.

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Маргарита Головатенко