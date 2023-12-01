Метеоролог КФУ объяснил скачки температур в Татарстане — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

В Казани наблюдаются резкие скачки температур: от плюсовой температуры и дождя до сильного минуса. Синоптики утверждают: это нормальное явление для декабря. Из-за сезонной циркуляции воздуха республика оказывается то в теплых, то в холодных частях западного циклона, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

— У нас выстроился устойчивый западный перенос. Сейчас мы ощущаем на себе влияние именно западных циклонов, которые приходят к нам и несут с собой тепло и влагу. И на смену этому циклону придет область высокого давления, то есть антициклон, — пояснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии КФУ Тимур Аухадеев.

Первый по-настоящему зимний мороз татарстанцы почувствуют в воскресенье, 3 декабря. Местами термометры покажут -15 градусов. Температура будет снижаться на протяжении всей следующей недели и в следующие выходные достигнет -25 градусов.

— К нам будет поступать холодная воздушная масса с севера. В то же время отсутствие облаков обеспечит интенсивное выхолаживание поверхности, что приведет к низким значениям температур, — дополнил метеоролог КФУ.

В декабре 2023 года среднемесячная температура в Татарстане ожидается «около нормы». Норма среднемесячной температуры для декабря в Татарстане составляет -8,9 градуса.

По прогнозу Гидрометцентра Татарстана, в первые несколько дней декабря прогнозируется снег, в том числе мокрый, сильный ветер и метели. Днем температуры воздуха могут достигать -10 градусов, по ночам они будут опускаться до -15 градусов.

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Маргарита Головатенко