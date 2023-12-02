Число китайских туристов в России за год выросло сразу на 100 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

За год число китайских туристов в России выросло на 100 тысяч человек, сообщает РБК.



Если в 2022 году из КНР въехали с туристическими целями 563 человека за январь — сентябрь, то за тот же период 2023 года — 105 тысяч.

В России 78% опрошенных заявили, что хотели бы побывать в Китае. Среди респондентов 72% никогда не были в КНР и желают туда отправиться. Еще 6% опрошенных рассказали, что путешествовали в Китай и хотели бы посетить страну еще раз.



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Маргарита Головатенко