Новости общества

12:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России создали стабильные наночастицы биометаллов для медицины

03:29, 03.12.2023
В России создали стабильные наночастицы биометаллов для медицины
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Ученые СКФУ разработали способ создания наноразмерных силикатов биометаллов, стабилизированных незаменимой аминокислотой L-лизином. Их можно использовать в медицине, в том числе в имплантологии, а еще в промышленности и строительстве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журнал Micromachines.

Наноразмерные силикаты биометаллов — это соли кремниевых кислот одно- и двухвалентных металлов, которые обладают высокой биологической активностью. Они могут являться источниками незаменимых микроэлементов в биологически активных добавках и укреплять мышечные и костные ткани организма.

Они имеют широкий спектр применения. Это требует способов, которые бы обеспечивали производство сырья заданного качества в промышленных масштабах. Существующий физический метод требует значительных энергозатрат при низком выходе готового продукта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также