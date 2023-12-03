В России создали стабильные наночастицы биометаллов для медицины

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Ученые СКФУ разработали способ создания наноразмерных силикатов биометаллов, стабилизированных незаменимой аминокислотой L-лизином. Их можно использовать в медицине, в том числе в имплантологии, а еще в промышленности и строительстве, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на журнал Micromachines.



Наноразмерные силикаты биометаллов — это соли кремниевых кислот одно- и двухвалентных металлов, которые обладают высокой биологической активностью. Они могут являться источниками незаменимых микроэлементов в биологически активных добавках и укреплять мышечные и костные ткани организма.

Они имеют широкий спектр применения. Это требует способов, которые бы обеспечивали производство сырья заданного качества в промышленных масштабах. Существующий физический метод требует значительных энергозатрат при низком выходе готового продукта.

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Маргарита Головатенко