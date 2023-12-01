В Татарстане в 2024 году 833 двора в 32 районах примут участие в программе «Наш двор»

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В 2024 году в Татарстане в республиканской программе «Наш двор» примут участие 833 двора в 32 районах, огласила предварительные данные директор Фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина на совещании в Доме правительства региона.



Во всех районах Казани с 15 декабря планируют проводить очные встречи с жителями, на которых презентуют основные принципы и обязательные виды работ по программе. Жителям расскажут об этапах работ в 2024 году, продемонстрируют схемы дворов и ответят на вопросы.

Что касается 2023 года, то по программе на 100% сдали исполнительную документацию по проведенным дорожным работам. В систему «Бипиум» по дорожным работам загрузили 95% схем. Не в полном объеме загружена документация Алексеевского, Альметьевского и Нижнекамского районов. Также 100% документации сдано по работам, проводимым в части обеспечения освещения в отремонтированных дворах.

По состоянию на конец октября работы по благоустройству дворовых территорий в рамках программы «Наш двор» на текущий год были завершены во дворах 463 многоквартирных домов из 473.

Власти Казани уже приступили к разработке документации для ремонта, реконструкции и строительства дорог в 2024 году.

На дорожные работы по республиканской программе «Наш двор» в Казани в 2023 году потратили 2,8 млрд рублей. Общая сумма потраченных на строительство и ремонт дорог города составила беспрецедентные 28 млрд рублей.

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Маргарита Головатенко