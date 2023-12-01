Рустам Минниханов пригласил гостей на День Татарстана на выставке «Россия»

Фото: скриншот realnoevremya.ru/официальный канал Международной выставки-форума «Россия»

Раис Татарстана Рустам Минниханов пригласил гостей посетить День Татарстана, который пройдет 2 декабря на выставке-форуме «Россия».



— Друзья, Татарстан славится особым гостеприимством. Мы будем рады видеть вас на нашем стенде, — сказал он.

Гости смогут посетить мастер-классы по татарской кухне, изготовлению тюбетеек и сувениров из кожи, практикумы по изучению татарского языка и др. Вход на выставку — свободный.

Гостей встретят в традиционных костюмах, а на экранах будут транслироваться видеоролики с достижениями республики и сюжеты о достопримечательностях. Кроме того, посетители смогут отведать национальное блюдо татарской кухни — чак-чак. В зоне лектория также пройдет экспресс-практикум по изучению татарского языка, на котором посетители смогут выучить разговорные фразы, необходимые туристу в Татарстане.

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Ее участниками стали все 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На полгода ВДНХ будет масштабной проекцией всего государства. Выставка позволит ознакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны.

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Маргарита Головатенко