В честь Дня Татарстана на выставке «Россия» пройдут мероприятия, посвященные национальной культуре
На международной выставке-форуме «Россия», проходящей на площадке ВДНХ, 2 декабря состоится День Татарстана. В честь этого Волго-Вятский банк Сбербанка организует тематические мероприятия в своем павильоне.
Гостей встретят в традиционных костюмах, а на экранах будут транслироваться видеоролики с достижениями республики и сюжеты о достопримечательностях. Кроме того, посетители смогут отведать национальное блюдо татарской кухни — чак-чак. В зоне лектория также пройдет экспресс-практикум по изучению татарского языка, на котором посетители смогут выучить разговорные фразы, необходимые туристу в Татарстане.
Вместе с этим также будут организованы следующие мероприятия:
- С 12.00 любой желающий сможет присоединиться к онлайн-лекциям по цифровым технологиям — «Введение в искусственный интеллект», «Генеративные модели», «Глубинное обучение», «Как изучать машинное обучение».
- С 14.00 до 15.30 эксперты по кибербезопасности проведут интерактивную лекцию «Что такое персональные данные и почему за ними охотятся мошенники?» и расскажут о том, как защитить свои персональные данные.
- В детской зоне в течение всего дня будут проходить познавательные мастер-классы.
Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Ее участниками стали все 89 регионов, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На полгода ВДНХ будет масштабной проекцией всего государства. Выставка позволит ознакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны.
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Возрастное ограничение мероприятия 6+
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