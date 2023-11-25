«КОС-Синтез-УОР» вновь уступил МК СШОР «Восток»

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой "КОС-Синтез-УОР"

«КОС-Синтез-УОР» вновь дома уступил МК СШОР «Восток» во втором матче девятого тура чемпионата России, игра завершилась счетом 8:12 (3:0, 2:2, 5:1, 1:6). Мячи за «КОС-Синтез-УОР» забросили: Ганиев (3), Комаров (2), Шайдуллин (2), Тазеев (1).



В первом периоде казанцы пропустили три безответных мяча. Большая нагрузка выпала на Вячеслава Сергеева, который уже на старте несколько раз предотвратил верные голы в свои ворота и отразил один пенальти.

Первый гол за хозяев в начале второго тайма провел Богдан Комаров. Автором второго стал Камиль Шайдуллин, в большинстве. Счет составил 2:5 в пользу «Востока».

Подопечные Николая Шепелева руки не опускали и продолжали бороться. Хет-трик от Азата Ганиева в третьем игровом отрезке вернул нашей молодой команде уверенность в своих силах. Два пятиметровых конвертировали Богдан Комаров и Раиль Тазеев. 7:6 в пользу «Синтеза».

Однако в заключительном периоде удержать зыбкую фору нашим ребятам не хватило опыта. «Восток» отыгрался до 8:12.

Матчи следующего, 10-го тура чемпионата России «КОС-Синтез-УОР» вновь проведет дома. 1:2 декабря принимаем «Динамо» СШОР.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «КОС-Синтез-УОР»

Ватерполисты «КОС-Синтез-УОР» проиграли МК СШОР «Восток-2» на старте девятого тура чемпионата России. Счет игры составил 11:13 (5:2, 3:4, 1:3, 2:3).



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Маргарита Головатенко