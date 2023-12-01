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В Волгоградской области взорвался газ в квартире

17:57, 01.12.2023 1
В Волгоградской области взорвался газ в квартире
Фото: realnoevremya.ru

В одной из квартир на улице Пионерской, 28 в городе Волжском Волгоградской области взорвался газ, сообщает администрация города.

На месте работают сотрудники экстренных служб.

В июле этого года взрыв газа произошел в доме в Нижнекамске. Там проводились восстановительные работы. Главное о взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска — в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбществоВласть
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01 дек
    Где Генпрокурор ??? Когда это прекратится поставка газа в МКД которая нарушает правила об защите прав потребителя об угрозе жизни и здоровья граждан . Миллера к уголовной ответственности .
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