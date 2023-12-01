В Волгоградской области взорвался газ в квартире
В одной из квартир на улице Пионерской, 28 в городе Волжском Волгоградской области взорвался газ, сообщает администрация города.
На месте работают сотрудники экстренных служб.
В июле этого года взрыв газа произошел в доме в Нижнекамске. Там проводились восстановительные работы. Главное о взрыве газа в многоквартирном доме Нижнекамска — в материале «Реального времени».
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