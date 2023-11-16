В Татарстане с 2024 года повысят взнос за капремонт в многоквартирных домах

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Взнос за капитальный ремонт в многоквартирных домах в Татарстане повысят, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.



По его словам, плата вырастет с 1 января 2024 года. Сейчас минимальная сумма взноса составляет 6,95 рубля за кв. м. Со следующего года он будет превышать 7 рублей. Конкретную сумму пока определить нельзя, идет экспертиза показателей, сказал Фролов.

— Чтобы сохранять финансовую устойчивость, исходя из изменений цен на рынке и других экономических факторов, нам необходимо его увеличить, — приводит слова замминистра строительства «ГТРК Татарстан».

В Татарстане до полного завершения программы капитального ремонта многоквартирных домов остается менее одного процента. Объем выполненных работ на шести домах, которые пока остаются в работе, превысил 90%. Полностью готовы 720 зданий, в том числе 96 объектов, где заменили в общей сложности 257 лифтов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко