Новости общества

13:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане с 2024 года повысят взнос за капремонт в многоквартирных домах

15:51, 16.11.2023 3
В Татарстане с 2024 года повысят взнос за капремонт в многоквартирных домах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Взнос за капитальный ремонт в многоквартирных домах в Татарстане повысят, сообщил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ республики Алексей Фролов.

По его словам, плата вырастет с 1 января 2024 года. Сейчас минимальная сумма взноса составляет 6,95 рубля за кв. м. Со следующего года он будет превышать 7 рублей. Конкретную сумму пока определить нельзя, идет экспертиза показателей, сказал Фролов.

— Чтобы сохранять финансовую устойчивость, исходя из изменений цен на рынке и других экономических факторов, нам необходимо его увеличить, — приводит слова замминистра строительства «ГТРК Татарстан».

В Татарстане до полного завершения программы капитального ремонта многоквартирных домов остается менее одного процента. Объем выполненных работ на шести домах, которые пока остаются в работе, превысил 90%. Полностью готовы 720 зданий, в том числе 96 объектов, где заменили в общей сложности 257 лифтов.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 16 ноя
    Сколько можно грабить то народ???? 5 рублей то много. В Татарстане все проблемы правительства решает а счет народа.
    Ответить
  • Анонимно 16 ноя
    А за что платить то, платим же за купленные на свои деньги квартиры налог, зачем еще второй налог в виде взноса??? Сколько можно грабить???
    Ответить
  • Анонимно 16 ноя
    Осточертели уже с повышениями, больше нечем "порадовать".
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также