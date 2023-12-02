Рост средних предлагаемых зарплат в Казани превысил 20%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Осенью этого года казанские работодатели стали предлагать персоналу больший доход. Увеличение зарплат сотрудников составило 21%, сообщают аналитики «Авито Работы».

Количество открытых рабочих мест в Казани осенью этого года выросло в 1,5 раза (+50%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средние предлагаемые зарплаты тоже стали больше — на 21%. Существеннее всего вырос доход домашнего персонала: в прошлом году работодатели были готовы выплачивать сотрудникам этой сферы в среднем 34 тысячи рублей, в этом — 48,6 тысячи (+43%). Персоналу банка стали предлагать 58,3 тысячи рублей в месяц (+30%). Кроме того, наибольший рост доходов зафиксировали в таких сегментах, как строительство (+28%), маркетинг, реклама и PR (26%), охрана и безопасность, а также продажи (по +25%).

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В разрезе профессий больше всего подняли среднюю предлагаемую зарплату монолитчикам (+60%). Также работодатели готовы увеличить ежемесячные выплаты контролерам (+56%), плотникам (+53%), строителям (+52%), няням (+49%) и установщикам (+48%).

Напомним, в топ наиболее перспективных для построения карьеры городов России вошли Москва (72%), Санкт-Петербург (42%) и Казань (15%). В столицу Татарстана россияне готовы уехать ради зарплаты, равной 117,7 тысячи рублей.

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Галия Гарифуллина