Казань вошла в тройку самых перспективных, по мнению россиян, городов для построения карьеры

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В топ наиболее перспективных для построения карьеры городов России вошли Москва (72%), Санкт-Петербург (42%) и Казань (15%). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

В Москву россияне согласны переехать, если им предложат ежемесячный доход в размере 129,2 тысячи рублей. В Санкт-Петербурге они хотели бы зарабатывать 138,4 тысячи, а в Казани — 117,7 тысячи рублей. Кроме того, расти по карьерной лестнице респонденты хотели бы в Екатеринбурге (13%). Желаемый заработок для переезда в этот город составил 116,4 тысячи рублей. Топ-5 замыкает Тюмень (11%) — там опрошенные готовы к заработной плате в размере 108,8 тысячи рублей.

realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Чаще всего при выборе города, подходящего для карьерного развития, участники исследования обращали внимание на предлагаемые зарплаты (57%). Также им важно, есть ли в населенном пункте представительства и офисы крупных компаний (51%) и большое количество крупных производств с высокой зарплатой и каков бизнес-потенциал города (45%).

Напомним, хотели бы увеличить свой доход в новом году 58% казанцев. Также в 2024 году горожане надеются на стабильную работу компании (33%) и более высокую должность (27%). Каждый четвертый — 26% — хотел бы наладить отношения с начальством. Кроме того, желаниями респондентов стали: более комфортные условия работы (21%), иная система мотивации (15%), признание достижений (13%).

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Галия Гарифуллина