На охрану агропромышленного парка «Казань» в 2024 году потратят более 15 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Как выяснило «Реальное время», «Агропромышленный парк «Казань» потратит на охрану своих объектов в следующем году более 15,8 млн рублей. Подрядчик должен будет расставить 8 постов по адресу: Аграрная, 2.

В число мест, где будут находиться охранники, войдут: КПП, погрузочная зона холодильной камеры, выход из торгового зала в производственную зону, вход в ветеринарную лабораторию и другие.

Одна часть из этих постов будет работать посменно, а другая — посуточно. Охранники будут вести визуальное наблюдение, следить за порядком, а также отвечать за пропуск персонала и контролировать, кто и что проносит или выносит с территории агропромпарка. У них будут иметься рации, видеорегистраторы, а также тревожная кнопка для вызова группы быстрого реагирования.

Под охрану будет передано почти 1 тысяча материальных ценностей, в том числе два электромобиля, аквариум, макет быка, картины, четырехколесная телега и ряд других предметов интерьера и мебели.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

На прошлой неделе «Реальное время» писало, что стоимость контракта на ремонт агропромышленного парка «Казань» снизилась по сравнению с начальной ценой на 0,5%, или на 803 тысячи рублей. Контракт заключили на 159,8 млн рублей.

На ремонт агропромышленного парка «Казань» изначально были готовы направить 160,6 млн рублей. Финансирование работ обеспечат за счет бюджета Татарстана. Завершить их должны к концу февраля 2024 года.

В тендере участвовали два заявителя — оба предложили одинаковые суммы. Контракт Главстрой Татарстана в итоге заключил с казанским ООО «Алтын групп», которое, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 2018 году и принадлежит Анасу Шигапову.

Напомним, по контракту, строительно-монтажные работы в комплексе с системами инженерно-технического обеспечения затронут само здание агропромпарка и парковку. Запланировано также обновление фасада, кровли и уличных санузлов.

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Максим Кокунин