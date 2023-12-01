Выступающая за отмену антироссийских санкций партия одержала победу на выборах в Нидерландах

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео NOS Jeugdjournaal/YouTube.com

«Партия свободы» (PVV) Геерта Вилдерса одержала победу на парламентских выборах в Нидерландах. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на окончательные результаты выборов, обнародованные Избирательным советом страны.

В выборах приняли участие 26 политических партий. PVV получила 37 мест в парламенте. Однако чтобы сформировать правительство, в распоряжении Вилдерса должно быть 76 мест.

Глава «Партии свободы» является противником санкций ЕС в отношении России и не поддерживает поставки оружия Украине. Еще он известен своей жесткой позицией в отношении мигрантов. Сторонники Вилдерса выступают за выход Нидерландов из ЕС, отказ от евро и возврат национальной валюты.

скриншот realnoevremya.ru из google.com/maps (Амстердам)

Еще до начала спецоперации Нидерланды регулярно настаивали на введении антироссийских санкций. Например, в 2018 году страна хотела наказать Россию из-за хакеров. Спустя два года Нидерланды поддержали рестрикции из-за дела Алексея Навального*.

*Внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.

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Айрат Назипов